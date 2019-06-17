Созвали совет директоров

Глава Пермского края Максим Решетников в очередной раз провел совещание с топ-менеджментом пермских промышленных предприятий. Регион уже является лидером РФ по заключению специнвестконтрактов, но краевые власти уверены, что потенциал для развития еще есть. Так, пермскому бизнесу доступно кредитование с помощью местных институтов поддержки, участие в промышленных выставках и проектах по повышению производительности труда. Предприятия, уже получившие поддержку, высоко оценивают ее эффект.

На площадке Пермской научно-производственной приборостроительной компании прошло совещание губернатора региона Максима Решетникова с руководителями промышленных предприятий. Министерство промышленности Пермского края презентовало топ-менеджменту возможности поддержки предприятий, включая льготное кредитование, участие в продвижении экспорта, обучение сотрудников и помощь в применении принципов бережливого производства. Кроме того, Максим Решетников вручил сотрудникам нескольких предприятий государственные награды.

По данным статистики, последние два года в регионе наблюдается рост промышленного производства. В частности, только четыре месяца 2019 года дали динамику в 0,8%. На эти цифры работает заключение ряда специнвестконтрактов. Только последние – с «Уралкалием», Верхнекамской калийной компанией и «Метафраксом», заключенные на ПМЭФ, – принесут региону примерно 250 млрд руб. инвестиций. «С большим отрывом Пермский край является лидером по заключению таких соглашений. Не менее ценны и небольшие контракты, заключаемые с предприятиями, работающими в территориях. Например, один из последних таких контрактов заключен с цементным заводом в Чусовском районе», – сообщил Максим Решетников.

По оценкам министра промышленности Пермского края Алексея Чибисова, до 2025 года в регионе будут реализованы 37 инвестконтрактов на 1,5 трлн руб. Параллельно в регионе создаются новые рабочие места, их количество превысит 8 тыс. Ряд компаний уже вышел на запуск проекта или опытную эксплуатацию, например ПЦБК, «Сибур», «Чайковский текстиль» и другие. «Мы отслеживаем, чтобы в случае узких мест быстро преодолевать административные барьеры», – добавил господин Чибисов.

При этом краевой минпром курирует исполнение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В связи с этим ведомство начало прием заявок от предприятий, которые поучаствуют в конкурсе и получат поддержку федерации в виде субсидирования процентной ставки до 4,5% годовых от предложения банка. На таких условиях можно получить до 60 млрд руб. Заявки на такую поддержку подали уже 17 компаний: «Медисорб», «Метафракс», «Сорбент» «Уральский завод противогололедных материалов» и другие.

Максим Решетников отметил растущий интерес к проекту по повышению производительности труд и обучению сотрудников. Если в 2018 году 26 предприятий обучили 5 тыс. человек, то по итогам 2019 года в проекте поучаствует 69 компаний и свыше 6 тыс. человек. По словам замминистра промышленности Елены Дегтяревой, в регион уже поступило 129 млн руб. на повышение квалификации персонала. При этом предприятия могут выбрать оператора, который организует обучение: краевой или федеральный центр компетенций или компании-партнеры. Для повышения производительности труда компании могут также войти в одноименный проект с тем или иным производственным процессом и, отладив его, применить принципы бережливого производства в других процессах.

Управляющий директор АО «ОДК – Пермские моторы» Сергей Попов высоко оценил итоги участия в проекте: «Минпром активно помогает нам, чувствуется эффект от нововведений. Это реально значимый проект: мы не изменяем работу одного цеха, а создаем культуру бережливого производства».

По словам генерального директора ГП «ПЦБК» Александра Сухановского, участие в проекте по повышению производительности труда знакомит предприятия с технологиями крупных и успешных компаний: «Важно, что мы получили доступ к технологиям «Росатома», опыт ведущих предприятий очень нужен. С утверждением нацпроекта мы получили дополнительный импульс для совершенствования производственных процессов. Задача сейчас – удержать те темпы, которые мы набрали. С точки зрения экономики, приведу один пример. Благодаря достигнутой вовлеченности персонала годовая текучка кадров на производстве гофротары составила 2%. Это очень низкий показатель».

Повысить эффективность работы предприятий и их финансовые показатели помогает и кооперация: для этого краевые власти предлагают крупным местным предприятиям находить поставщиков среди бизнеса региона. Так, например, ПАО «Метафракс» благодаря регулярным встречам в рамках совещаний директоров нашло нового поставщика запорной арматуры – им оказалась местная структура «ЛУКОЙЛа».

«Собираться нам нужно точно: мы должны друг о друге знать все. Так, например, ранее, на Днях пермского бизнеса, мы провели закупочную сессию и познакомились со многими потенциальными партнерами. Мы должны развивать бизнес, повышать его качество. Здесь собрались серьезные предприятия. Второй год мы активно работаем, и до сих пор всех возможностей друг друга не знаем», – подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.

Отдельные меры поддержки существуют и для малого предпринимательства: Корпорация развития МСП организует доступ бизнеса к федеральным ресурсам. В частности, предприниматели могут получить кредит до 1 млрд руб. со ставкой 8,5%. Еще одна возможность роста для бизнеса – участие в отраслевых мероприятиях: авиасалоне «МАКС», Газовом форуме, Пермском инженерном форуме и профильных выставках. Так, краевой минпром готов включать предприятия в число участников на объединенном стенде Прикамья.

Максим Решетников призвал руководство предприятий активно пользоваться всеми возможными инструментами поддержки бизнеса: «У нас с вами сложились хорошие отношения. Ставьте задачи правительству края, продвигать и защищать ваши интересы мы в состоянии», – заключил губернатор.