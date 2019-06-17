Ювелирный дом Garrard создал призы для скачек на Московском ипподроме

15 июня на Центральном московском ипподроме состоялись скачки «Гран-при радио Monte Carlo». За время своего существования мероприятие завоевало статус одного из самых интересных событий летней Москвы. Знаменитые гости собрались на Московском ипподроме и в этом году. Призы для скачек уже третий год подряд создает старейший ювелирный бренд Garrard, официальный ювелир Британского королевского двора, на протяжении многих десятилетий создающий кубки для скачек Royal Ascot, главного светского мероприятия Великобритании с 1807 года.

Мероприятие посетили: Алла Вербер, великий князь Георгий Михайлович, Эмилия Казанджян, Елена Север, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Мария Кожевникова, Юлия Барановская и многие другие.