В Воронеже облсуд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам МЧС

Воронежский областной суд не стал изменять приговор бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому и Советскому районам Воронежа Андрею Ушаневу и инспектора того же отдела МЧС Денису Дубининау. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Напомним, как установил Ленинский райсуд, с июля по декабрь 2016 года экс-начальник лично и через посредников получил более 320 тыс. руб. от предпринимателей, занимающихся обслуживанием и ремонтом пожарных сигнализаций. Одну из взяток Андрей Ушанев получил вместе с Денисом Дубининым.

По данным “Ъ-Черноземье”, бывшие работники МЧС находили у бизнесменов нарушения противопожарной безопасности и требовали устранить их с помощью близкой им компании, от которой и получали деньги. Ленинский райсуд признал обоих виновными получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а Андрей Ушанева также в получении взяток в крупном и в значительном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 2 ст. 290 УК РФ). Экс-начальник получил девять лет колонии строгого режима и 2,5 млн руб. штрафа, его подчиненный — пять лет условно и 210 тыс. руб. штрафа.

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Александр Прытков