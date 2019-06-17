Житель Ставрополья выращивал дома коноплю

В Шпаковском районе Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за незаконное культивирование наркосодержащих растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли дома у подозреваемого один мешок, две коробки и пять бумажных свертков с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 800 г. Кроме того, оперативники обнаружили 34 куста конопли с признаками культивации. Подозреваемый пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления.

Дарья Голякова