Иностранцы едут в Россию за выгодными покупками

Иностранные туристы едут за гаджетами в Россию: продажи электроники по зарубежным банковским картам за год выросли в полтора раза, сообщают ритейлеры. Во многом этому способствует система tax free, отмечают игроки рынка.

Какие устройства наиболее популярны среди иностранцев в России? И как их продажи оценивают ритейлеры? По словам пиар-директора сети «М-Видео» Валерии Андреевой, туристов привлекает не только система tax free, но и сервисные услуги: «Мы видим, что растут платежи по зарубежным картам. В сетях "М.Видео" и "Эльдорадо" большая часть продаж, на которую были оформлены чеки tax free, пришлась на смартфоны, камеры, планшеты, ноутбуки и аксессуары к ним. Периоды всплеска спроса мы фиксировали во время Чемпионата мира по футболу, затем под Новый год, и сейчас тоже видим рост. Зарубежных гостей привлекает возможность компенсировать часть расходов по tax free так же, как и для россиян, которые выезжают за границу. Во-вторых, есть вопросы сервиса. Например, в магазинах, где мы видим большое количество гостей из Китая, у нас работают консультанты, владеющие китайским языком».

Между тем, мелкие ритейлеры также отметили рост спроса среди иностранцев, но, в отличие от крупных сетей, их клиентами чаще всего становятся туристы из Европы. Многие из них заранее планируют покупку, рассказал «Коммерсантъ FM» владелец розничного магазина электроники на Старом Арбате Макс Верник: «Среди наших покупателей в основном французы и немцы. iPad очень популярны, iPhone, Apple Watch. Для иностранцев это такой недорогой подарок, довольно спонтанная покупка и неплохой гаджет для трекинга здоровья. Они же все там помешанные на скандинавской ходьбе. На Западе и в Европе гораздо невыгоднее покупать технику, особенно резидентам, которые там живут — они в этом случае не получают tax free. А собираясь в Россию, они планируют и покупки».

В апреле Минпромторг обещал автоматизировать систему tax free до конца следующего года. НДС за покупки, как планируют в ведомстве, будет возвращаться на счета покупателей автоматически при условии, что расчеты производились с помощью банковских карт.

Кирилл Абакумов