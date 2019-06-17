«Промобот» разработал первый концепт робота-врача

Пермская компания «Промобот» разрабатывает робота-врача, который способен давать медицинские рекомендации. Об этом сообщает сайт компании.

Робот опрашивает пациента и на основе его ответов выдает рекомендации. Роботу нужно знать возраст, рост, вес и другие показатели здоровья. Затем искусственный интеллект анализирует данные и выдает рекомендации, например по снижению веса. Создатели робота уверены, что такой робот исключает человеческий фактор при анализе данных — эмоции, усталость или настроение врача.

Концепт будет представлен на III Форуме социальных инноваций регионов на ВДНХ с 19 по 21 июня. Как подчеркивают в компании, это первый концепт российского медицинского робота. «Его функционал пока ограничивается простыми рекомендациями, но уже в этом году «Промобот» представит модель робота, который самостоятельно сможет проводить сложные медицинские анализы. На роботе будет установлено оборудование для измерения параметров здоровья человека: давления, температуры, пульса и других маркеров. Завершить работу над андроидом планируется к концу 2019 года»,— сообщается в компании.

Напомним, «Промобот» производит автономных сервисных роботов, которые могут быть гидами, экскурсоводами, промоутерами.