В Нижегородской области завершена посевная кампания

В рамках завершившейся посевной кампании в Нижегородской области посеяли около 604 тыс. га яровых культур, сообщает пресс-служба регионального правительства. В их числе – около 394 тыс. га зерновых культур.

Работы прошли в штатном режиме, чему способствовали «хорошие погодные условия и успешное финансирование», цитирует пресс-служба регионального министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова. Напомним, на проведение посевной потребовалось 5,8 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в конце мая региональное МЧС предупредило о возможной гибели сельхозкультур. Тогда в минсельхозе заявили об отсутствии угрозы и успешном посеве 515,5 тыс. га яровых культур (86% от плана). Однако спустя неделю в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов.

Анастасия Еремина