Саратовцы перечислили УК без лицензии 11,8 млн рублей

В Саратове в отношении директора ООО «Престиж», которое управляет домом по улице Сакко и Ванцетти, возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что организация осуществляет управление домом с сентября 2014 года, не имея на то лицензии. За это время директор компании получила доход за счет УК в размере 11,8 млн руб.

Марина Ковалева