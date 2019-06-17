Промсвязьбанк проведет на форуме «Армия-2019» круглый стол с участием крупнейших предприятий ОПК

Промсвязьбанк, официальный банк международного военно-технического форума «Армия-2019», в рамках деловой программы проведет 26 июня закрытый круглый стол для предприятий ОПК. Во встрече примут участие главы ведущих отечественных оборонно-промышленных предприятий и руководители ключевых отраслевых направлений банка.

Участники мероприятия обсудят вопросы взаимодействия опорного банка и предприятий сектора, создания новых финансовых продуктов для предприятий ОПК и работающих с ГОЗ компаний. Отдельная тема встречи – повышение устойчивости и эффективности сектора в контексте объявленного курса на диверсификацию производства, обсуждение сотрудничества по новым инвестпроектам.

За прошедшие полтора года Промсвязьбанк существенно увеличил свое присутствие в сегменте банковского обслуживания ОПК: ПСБ стал опорным банком для ОПК в начале 2018 года, а к середине 2019 года сопровождает уже 40% контрактов в рамках ГОЗ. Портфель кредитов военным предприятиям Промсвязьбанка превышает 200 млрд руб.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня в подмосковном КВЦ «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В первые дни выставка будет открыта только для специалистов и делегаций, а с 28 по 30 июня – для всех желающих.

Посетители «Армии-2019» смогут посмотреть шоу «Вежливые люди», в рамках которого будут продемонстрированы новейшие образцы российского вооружения: артиллерии, бронетехники, систем ПВО, вертолетов и самолетов. В рамках мастер-классов военных специалистов пройдут показательные выступления экипажей на танках Т-72БЗ и Т-80У, а также мастер-классы воздушной акробатики и управления парашютом.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.