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Челябинский МУП «Горэкоцентр» признан банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом муниципальное унитарное предприятие «Городской экологический центр» (МУП «Горэкоцентр») по заявлению МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС). В отношении «ликвидируемого должника» открыто конкурсное производство до 13 декабря, говорится в определении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел в конце прошлой недели.

ЧКТС направил заявление о признании «Горэкоцентра» банкротом из-за долга в размере 31,4 млн руб. 20 февраля. 16 мая оно было принято к производству, при этом должник признал наличие задолженности и просил открыть процедуру конкурсного производства. Согласно материалам дела, 13 мая сам МУП «Горэкоцентр» подал заявление о вступлении в дело, сумма исковых требований составила 125,3 млн руб.

Осенью 2018 года после мусорного коллапса в Челябинске и возбуждения уголовного дела по факту халатности в отношении должностных лиц МУП «Горэкоцентр» администрация города объявила о ликвидации предприятия, однако вскоре передумала. В материалах дела о банкротстве указано, что «решением собрания участников должника от 11.02.2019 принято решение о ликвидации общества и назначении ликвидатора».

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