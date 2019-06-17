В немецком городе Герлитц выходец из Румынии выиграл мэрские выборы у националиста

Правым популистам в Германии не удалось завоевать первый в истории мэрский пост. По результатам второго тура выборов мэра в восточногерманском городе Герлитц кандидат от центристской партии ХДС, выходец из Румынии, профессиональный музыкант Октавиан Урсу набрал 55%, а кандидат от националистической партии «Альтернатива для Германии» (AfD), бывший полицейский Себастиан Виппель — 45%. Явка избирателей составила 56%.

В первом туре больше всего голосов набрал представитель AfD c 36%, а господин Урсу — 30%. Такой промежуточный результат заставил многих политологов заговорить о том, что в Германии представитель AfD может впервые занять мэрский пост. Впрочем, другие эксперты отмечали, что у представителя ХДС есть неплохие шансы на победу, поскольку Партия зеленых и Левая партия, являющиеся идеологическими противниками AfD, в первом туре набрали соответственно 28% и 5,5%, поэтому их сторонники могут отдать свои голоса против националистов во втором туре.

Несмотря на то, что находящийся на самой границе с Польшей город Герлитц невелик, его население составляет всего 56 тыс. человек, он известен тем, что его исторические кварталы часто привлекают кинорежиссеров. В частности, в Герлитце проходили съемки таких популярных картин, как «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино и «Отель "Гранд Будапешт"» Уэса Андерсона.

Евгений Хвостик