Вышел тизер фильма «Текст» с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским

В сети появился первый тизер экранизации романа Дмитрия Глуховского («Метро 2033» и «Будущее») «Текст». Главного героя Илью играет Александр Петров. По сюжету он семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Теперь Илья жаждет отомстить человеку, из-за которого потерял все — молодому офицеру ФСКН Петру Хазину (Иван Янковский). Во время долгожданной встречи с Петром Илья получает доступ к смартфону своего врага — к его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. С помощью текста на экране телефона он начинает полностью вытеснять своего антагониста из его же жизни.

«Каждый четвертый заключенный в стране, 140 000 человек, сидит по 228-й статье — за наркотики. И среди них наверняка есть такие же невиновные, как Иван Голунов, потому что подбросить наркотики — это самый простой способ расправиться с неудобным человеком. На мой взгляд, история Голунова — и Горюнова — сегодня не исключение, а правило»,— говорит Дмитрий Глуховский.

Картина создана в сотрудничестве видеосервиса START и кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). Режиссером выступил Клим Шипенко, чья картина «Салют-7» стала обладателем премии «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» в 2018 году.

В широкий прокат фильм выйдет этой осенью.