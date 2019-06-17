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В Саратове официально подтвердили 762 случая «мышиной лихорадки»

В Саратове зарегистрировано 762 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, «мышиная лихорадка»). Такие данные на заседании городской общественной палаты предоставила членам ОП и. о. начальника управления Роспотребнадзора по региону Елена Качкаева.

Она сообщила, что ситуация «остается тяжелой». В больницах остается 29 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Открытие второй смены в детских лагерях остается «под вопросом», уточнили в городском комитете по образованию.

Марина Ковалева


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