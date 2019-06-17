17 июня, понедельник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

помогаем помогать

Подробно

Нововоронежская АЭС: энергоблок №5 выведен в планово-предупредительный ремонт

Фото: пресс-служба НВ АЭС

15 июня 2019 г. в 06:14 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) продолжительностью 65 суток.


ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР энергоблока №5 НВАЭС будет осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, капитальный ремонт реактора, капитальный ремонт одного из четырех главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов, капитальный ремонт компенсатора объема, ремонт оборудования систем безопасности.

Специалисты проведут текущий ремонт обоих турбоагрегатов, средний ремонт одной и текущий ремонт второй паровой турбины с чисткой конденсаторов.

В настоящее время энергоблок №4 НВ АЭС работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 НВАЭС-2 (блоке №6 НВАЭС) идёт планово-предупредительный ремонт. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Комментарии

Печать

Все материалы

Новости Нововоронежской АЭС

Нововоронежская АЭС: энергоблок №5 выведен в планово-предупредительный ремонт

Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности

Нововоронежская АЭС: Нововоронеж выиграл 1,5 миллиона рублей в конкурсе атомградов

На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых

На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался завершающий этап перед его сдачей в эксплуатацию

Завершено создание схемы выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС.

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Интервью

Проблемное

Новости компаний

Строительство

Профиль пользователя