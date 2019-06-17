Нововоронежская АЭС: энергоблок №5 выведен в планово-предупредительный ремонт

Фото: пресс-служба НВ АЭС

15 июня 2019 г. в 06:14 энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) продолжительностью 65 суток.



ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР энергоблока №5 НВАЭС будет осуществлена перегрузка топлива в активной зоне реактора, капитальный ремонт реактора, капитальный ремонт одного из четырех главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов, капитальный ремонт компенсатора объема, ремонт оборудования систем безопасности.

Специалисты проведут текущий ремонт обоих турбоагрегатов, средний ремонт одной и текущий ремонт второй паровой турбины с чисткой конденсаторов.

В настоящее время энергоблок №4 НВ АЭС работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №1 НВАЭС-2 (блоке №6 НВАЭС) идёт планово-предупредительный ремонт. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.