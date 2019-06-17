ID Finance стала партнером конкурса Visa Everywhere Initiative — программы поддержки стартапов и авторов идей в области финтеха

Visa Everywhere Initiative — глобальная программа Visa по поддержке стартапов и инновационных бизнес-проектов в секторе финансовых технологий и розничной торговли. Она проходит в формате конкурса проектов и идей, участники предлагают решения в рамках брифов, актуальных для локального платежного рынка и получают возможность выиграть денежные призы, получить менторскую поддержку от Visa и партнеров конкурса, а также представить свою идею на международном рынке.



В рамках сотрудничества ID Finance участвовала в отборе наиболее перспективных программных проектов финансовых технологий. Кроме этого, менторы ID Finance помогли командам подготовиться к финальному питчу на базе собственной инфраструктуры компании. Партнерство в проекте — это вклад ID Finance в формирование финтех-экосистемы и стимулирование развития высокой конкурентной среды в России.

«Рынок финансовых технологий в России активно развивается, тем не менее мы видим целые сегменты решений, которые еще пока почти не представлены в России. Такие проекты, как Visa Everywhere Initiative, в котором команды соревнуются в рамках актуальных для текущего рынка брифов, стимулируют молодых предпринимателей заполнять эти пробелы, — замечает сооснователь ID Finance Александр Дунаев. — И та поддержка опытом, капиталом и инфраструктурой, которую предоставляют организаторы и партнеры программы, помогает интересным идеям превратиться в прорывные проекты и компании».

В этом году в конкурсе Visa Everywhere Initiative четыре брифа: омниканальные решения для ритейлеров, комплексные проекты по формированию и реализации новых источников дохода для банков и торговых предприятий, решения по использованию корпоративных карт, направление контекстуализации сервисов.

Призовой фонд VEI составляет 11 млн руб. Особенность программы в том, что представить свой проект можно уже на уровне концепции, а к финальному питчу доработать прототип уже при поддержке партнеров Visa.