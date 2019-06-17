«Нестле Кубань» во Всемирный день океанов стала организатором корпоративной волонтерской экоакции в Тимашевске

Тимашевск. 11 июня. В честь Всемирного дня океана, который отмечался 8 июня, «Нестле Кубань» организовала масштабную уборку лесопарка «Юбилейный». Команда из 110 волонтеров отправилась в лесопарк «Юбилейный» в х. Приречном Тимашевского района, чтобы очистить прибрежную зону реки Кирпили и территорию лесопарка от пластиковых и прочих отходов, а также сухих веток. Экологическая акция под названием «Природный дозор» состоялась по инициативе «Нестле Кубань» с участием ряда предприятий города и при поддержке администрации г. Тимашевска.

Волонтеры крупнейших тимашевских предприятий уже второй год подряд приводят в порядок излюбленное место отдыха жителей города и района лесопарк «Юбилейный». Очищая прибрежную и парковую зоны от мусора, волонтеры поделились на 6 сборных команд, каждой из которых были даны свои задания, направленные в том числе и на раздельный сбор мусора: команды раздельно собирали пластик, стекло, и прочий бытовой мусор. Участники акции собрали более 20 мешков с пластиковыми отходами, которые впоследствии были направлены на переработку. Отходы стекла были собраны и направлены на утилизацию отдельно от прочего бытового мусора. Кроме того, волонтеры убрали с территории парка сухие ветки.

От имени главы города Тимашевска всех участников акции поприветствовала его заместитель Сидикова Наталья Владимировна: «Мы рады, что своим личным примером вы готовы показать горожанам, как хорошо жить в красивом и чистом городе. Огромное спасибо за это и надеемся на дальнейшее сотрудничество и продолжение таких акций».

В результате совместной инициативы представителей бизнес-сообщества Тимашевского района за 1,5 часа было собрано около 2 тонн мусора.

Волонтерская программа по уборке мусора активно действует в филиалах «Нестле» по всей России. «Нестле Кубань» активно участвует в экологических акциях и на протяжении многих лет поддерживает программы по благоустройству и озеленению Тимашевска. Второй год подряд компания объединяет вокруг своих экологических инициатив не только сотрудников «Нестле Кубань», но и волонтеров из ряда предприятий Тимашевского района, таких как «Бондюэль-Кубань», «Тимашевский Сахарный Завод», «АР Картон», «Краун Корк Кубань», «PepsiCo Россия», представителей администрации города и района.

«Нам очень приятно, что к экоакции в честь Всемирного дня океанов в этом году вновь присоединились коллеги из крупных производственных предприятий Тимашевского района. Вместе мы сильнее и можем сделать больше. Совершенно очевидно, что своей масштабной уборкой лесопарка «Юбилейный» в прошлом году «Нестле Кубань» подала хороший пример ответственного и бережного отношения к природе – ведь сегодня мы видим, что состояние парка заметно лучше», - отметил Кузьменков Сергей Анатольевич, менеджер по юридическим и корпоративным вопросам «Нестле Кубань».