Французских доставщиков еды обвинили в эксплуатации

Курьеры, работающие на крупные компании по доставке еды, такие как Uber Eats, Deliveroo и т. п., используют нелегалов и несовершеннолетних, передавая им свои заказы за 30–50%

стоимости доставки, сообщила The New York Times. По информации издания, «официальные» курьеры, имеющие все необходимые лицензии и право работать, находят через WhatsApp, Telegram или Facebook нелегальных мигрантов или несовершеннолетних, которым официально запрещено работать, и отправляют их выполнять собственные заказы, забирая свою долю выручки. За доставку одного заказа Uber Eats «официальный» курьер получает €3,50 и небольшую доплату за километраж, реальный курьер может получать лишь €1,25.

Комментируя для The New York Times сложившуюся ситуацию, представитель курьерских компаний признались, что знают о ней и недовольны ею. «Мы очень обеспокоены, поскольку это незаконно, люди просто наживаются на бесправии других», — заметил Никола Брёй, глобальный маркетинговый директор французского доставочного сервиса Stuart. Тем не менее, признают компании, возможности борьбы с подобной практикой ограничены. Компании прекращают работу с курьерами-эксплуататорами, однако возможно это только в тех случаях, когда компания знает о том, что конкретный курьер нарушает правила.

Филипп Ночевка