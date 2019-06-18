Аукцион невиданной роскоши

Уже в эту среду, 19 июня, в Нью-Йорке дом Christie`s проведет торги, которые уже окрестили аукционом века. На продажу будут выставлены 400 украшений и предметов искусства из коллекции катарского шейха Хамада бин Абдулла Аль Тани, посвященной индийским владыкам прошлого, «Сокровища Моголов и махараджей» (Maharajas & Mughal Magnificence). «Коммерсантъ Стиль» рассказывает историю восьми из них, за которыми наверняка будут охотиться музеи и коллекционеры.

1. Бриллиант Arcot II. Эстимейт: $2–4 млн Бриллиант весом 17,2 карата безупречных характеристик вписан в историю военных кампаний, но уже XVIII века. Аркот — одно из княжеств на юго-востоке Индии. На его территории находились знаменитые алмазные копи Голконды, из которых происходит этот камень. Местные правители, навабы (так называлась должность), когда-то могущественная династия, к началу XVIII века потеряли часть своих территорий. Княжество подкосили войны с соседями и внутренняя междоусобица. Сначала навабам понадобилась помощь англичан во внешних войнах, а затем и в разборках наследников трона. Пока, наконец, Аркот полностью не перешел в ведение Ост-Индской компании. Роскошный бриллиант стал дипломатическим подарком наваба Мухаммада Али-хан Валаджаха, вернувшего себе Аркот с помощью англичан, королеве Шарлотте, супруге Георга III. Камни нумеровали, так как подарок был не первым. И не последним. Бриллиант Arсot II Королева Шарлотта в серьгах с предполагаемыми бриллиантами Arcot. 1761 год Архивный рисунок бриллиантов Arcot, 1837 год

2. Кинжал Шах-Джахана. Эстимейт: $1,5–2,5 млн Большую часть жизни индийский владыка Шах-Джахан провел на войне. История, достойная Шекспира: он сверг отца и был свергнут сыном. Любил прекраснейшую из женщин и построил в память о ней великолепный дворец, известный как Тадж-Махал, долженствовавший увековечить собой ее неземную красоту. Падишах владел несметными сокровищами и любил пополнять свою коллекцию. На торги Christie`s попал кинжал, заказанный им для личного пользования. Он сделан из полированной стали и украшен необычным навершием. Неизвестный мастер вырезал из жадеита головку ангелочка. Подобный декор противоречит канонам ислама, религии, которую исповедовал владыка. Эксперты связывают необычный сюжет с сильным европейским влиянием, которое испытывало искусство Моголов в XVII веке. Впоследствии у кинжала был еще один знаменитый владелец — Сэмюэл Морзе, изобретатель телеграфа. По слухам, Аль Тани «охотился» на эту вещь больше года. Кинжал Шах-Джахана (эстимейт: $ 1,5 - 2,5 млн)

3. Брошь с бриллиантами в стиле Belle Epoque, Cartier. Эстимейт: $10–15 млн Соломон Барнато Джоел сделал состояние на южноафриканском золоте и алмазах. Британские активы «Солли», как его называли завсегдатаи лондонских ночных клубов, были разношерстными: от железных дорог и пивоварен до театров (например, он владел Друри-Лейн) и призовых скакунов. Неудивительно, что Соломон женился на хорошенькой актрисе Нелли Ридли, сделав возлюбленной роскошный подарок — брошь из своих лучших бриллиантов. Брошь служила корсажным украшением, которого требовал парадный вечерний туалет эпохи, и была выполнена в ажурном стиле belle poque — это искусная работа дома Cartier. Грушевидный бриллиант 34,08 карата, бриллиант овальной формы в 23,55 карата и бриллиант огранки «маркиза» в 6,51 карата увязаны в сложную, эффектную композицию из десятка других камней меньшей каратности. Брошь уже попадала на торги Christie`s, а Аль Тани купил ее в 2014 году за рекордные $20 млн. Она должна стать самым дорогим украшением грядущих торгов. Брошь с бриллиантами в стиле Belle Epoque, Cartier (эстимейт: $ 10 - 15 млн) Жак Картье с индийскими торговцами драгоценными камнями, 1911 год

4. Эгрет с бриллиантами и эмалью, Mellerio Dits Meller, 1905 год. Эстимейт: $500–700 тыс. Махараджа Джагатджит Сингх, правитель индийского княжества Капуртхала, обладал несметными богатствами и тратил их главным образом на дворцы и украшения. Джагатджит, эстет и франкофил, построил для себя второй Версаль и окружил себя лучшими произведениями европейских мастеров. Одним из его любимых украшений был великолепный эгрет (то есть украшение для прически или шляпы, в данном случае тюрбана) в виде павлина из бриллиантов (почти 2000 камней!) и эмалей, выполненный парижской фирмой Mellerio Dits Meller в 1905 году. Это знаменитое украшение стало одним из топ-лотов торгов. Брошь уже попадала к Christie`s, когда продавалась коллекция украшений махарни Прем Каур, Аниты Дельгадо, супруги Джагатджита. Махараджа подарил ей любимую брошь сразу после свадьбы. Mellerio запатентовали особый способ крепления деталей, при котором конструкция получалась гибкой и подвижной, благодаря чему украшение, словно бы, оживало. Эта инновация применена в создании оперения павлина. Эффект головокружительный! История отношений махараджи и Аниты достойна романа. Юная испанка, оставшись без средств, стала танцовщицей фламенко. Махараджа, случайно попав на одно из ее выступлений, бесповоротно влюбился. Несмотря на многочисленные препоны, он женился-таки на иноземной красавице. Они прожили вместе почти 18 лет. Роман, кстати, написан и не один. Последнее произведение, «Индийская страсть» Хавьера Моро наделало шуму не меньше, чем сама история испанской Золушки, как окрестили Аниту. Пенелопа Крус выкупила права на экранизацию романа, но наследники махараджи наложили вето, назвав текст Моро лживым и порочащим имя их предка. Эгрет с бриллиантами и эмалью, Mellerio Dits Meller, 1905 год (эстимейт: $ 500-700 тыс.) Махарани Прем Каур, Анита Дельгадо, жена махараджи Джагатджита Сингха в эгрете с бриллиантами и эмалью Mellerio Dits Meller (эстимейт: $ 500-700 тыс.)

5. Брошь с изумрудом и бриллиантами. Эстимейт: $200–400 тыс. Еще одно украшение, связанное с махараджей и Дельгадо,— изумрудный полумесяц, когда-то украшавший голову... любимого слона владыки. Махарани, обожавшая драгоценности, после свадьбы потребовала украшение себе. Джагатджит согласился, но при одном условии: испанка должна была выучить хинди меньше чем за год. Прем Каур (что переводится как «Принцесса Любви») справилась и получила таки роскошную безделицу. Махарани любила появляться в ней на публике, осталось немало фотографий этой необыкновенно красивой женщины, носившей полумесяц на манер бандо. В 1925 году пара развелась. За махарани остались титул и украшения. Но корабль с большей их частью по дороге в Европу, куда должна была отправиться Дельгадо, затонул. Полумесяц — одно из немногих украшений, которые она везла с собой и сохранила. Колумбийский изумруд помещен в платиновую оправу и обрамлен эффектной композицией из бриллиантов. Брошь с изумрудом и бриллиантами (эстимейт: $ 200 - 400 тыс.) Махарани Прем Каур, Анита Дельгадо, жена махараджи Джагатджита Сингха в броши с изумрудом и бриллиантами (эстимейт: $ 200 - 400 тыс.)

6. Бриллиантовое колье. Эстимейт: $1,5–2,5 млн Ожерелье с бриллиантами общим весом больше 100 карат — безусловный символ богатства. Оно было собрано в конце XIX века из камней с копей Голконды для низамов (правителей) штата Хайдарабад, «делового центра» Империи Великих Моголов. Если бы список Forbes существовал уже тогда, низамы Хайдарабада лидировали бы в нем на протяжении всего XIX и первой половины XX века. В Christie`s считают, что ожерелье могло использоваться в качестве коронационного украшения. Колье Низама Хидерабада с антикварными бриллиантами, изумрудами и эмалью, конец XIX века (эстимейт: $ 1,5 - 2,5 млн)

7. Жемчужное колье. Эстимейт: $1–1,5 млн Как известно, в жемчужном колье главное — подбор: жемчужины должны максимально совпадать по форме и размеру. Ожерелье с торгов Аль Тани — из разряда совершенных. Идеальная форма жемчужин и точность подбора от 7 до 14 мм в центральной жемчужине, «собирающей» ожерелье. За этим украшением стоят имена Жака Картье, третьего брата из династии Картье, составившего славу ювелирного дома наряду с Луи и Пьером, самолично потратившего немало сил и времени на поиск идеальных жемчужных пар, и махарани Гаятри Дэви, супруги махараджи Мана Сингха II, верной клиентки ювелирного дома в 1940-х годов. Жак регулярно ездил в Индию на протяжении многих лет в поисках новых сокровищ — на собственном Rolls-Royce в сопровождении супруги, ее 18 чемоданов, шофера и личного доктора. Нелли Картье, по происхождению американка, не страшилась долгой дороги и увлеченно рассказывала в письмах о вынужденных ночевках на полу, на самых простых циновках, ну и про роскошные приемы у махараджей, конечно. Гаятри, кстати, была не только одной из первых красавиц эпохи, но и одной из первых индийских женщин-политиков, ярым оппонентом Ганди. Отойдя от дел, посвятила себя внукам и хобби. Скончалась в 2009-м, оставив после себя состояние в полмиллиарда долларов. Колье из натурального жемчуга с бриллиантами, Cartier (эстимейт: $1 - 1,5 млн) Гаятри Деви, Раджмата Джайпура и жена махараджи Джай Сингха в жемчужном колье, июль 1980 года, Индия Махарани Барода в жемчужном колье и бриллиантовом браслете Cartier на вечеринке в ресторане Vagenende в Париже, июнь 1966 год

8. Колье с рубиновыми бусинами и бриллиантами. Эстимейт: $800 тыс.— 1 млн Бхупиндер Сингх, махараджа княжества Патиала, не любил мелочиться и осыпал возлюбленных драгоценностями. Так, одной из супруг (махараджи могли иметь несколько жен) он подарил колье из множества нитей, составленных из великолепных рубиновых бусин. Она запечатлена в нем на официальных фотографиях. Однако колье случайно порвали. Много лет спустя Cartier обнаружили его часть в одном из браслетов с аукциона, что позволило воссоздать чокер, получивший имя ожерелья Патиалы. И легендарное украшение снова на Christie`s! Бхупиндер, кстати, был неординарной личностью. Любил скорость: самолеты и Rolls-Royce. Часть из них, правда, пошла на... мусоровозы, когда поведение компании чем-то не устроило махараджу. Рубиновое колье-чокер махараджи Патиала в стиле ар-деко, Cartier (эстимейт: $ 800 тыс. - 1,2 млн)

Фото предоставлены пресс-службой Christie's

Марина Волкова