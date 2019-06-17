Главе курганского отделения ЮУЖД вынесли приговор

Курганский городской суд вынес приговор руководителю курганского отделения Южно-Уральской железной дороги Сергею Домосканову. Как сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде, он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате вверенного имущества. Осужденному назначено наказание в виде 450 руб. штрафа.

Гособвинение просило для Сергея Домосканова четыре года условного заключения. Ранее сообщалось, что обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

Как установили следствие и суд, в 2015-2017 годах Домосканов растратил бензин марки АИ-95, используя служебный автомобиль в интересах близких родственников, совершавших частые поездки в другие регионы России. Помимо этого, руководитель курганского отделения ЮУЖД незаконно привлек подчиненных и автотранспорт для обустройства домовладения родственников. Причиненный им ущерб оценивался в 350 тыс. руб.