Ксавье Ниель может стать мажоритарным акционером газеты Nice-Matin

Французский миллиардер Ксавье Ниель ведет переговоры о покупке 34-процентной доли в газете Nice-Matin, сообщает Le Figaro, что позволит ему стать мажоритарным акционером издания. Оставшаяся доля акций принадлежит сотрудникам газеты.

Господин Ниель уже является одним из владельцев газеты Le Monde, а теперь намерен выкупить пакет акций Nice-Matin у бельгийской компании Nethys, с которой само издание пытается прекратить отношения. Сотрудники газеты, владеющие ее акциями, обвиняют Nethys в фактическом неисполнении своих обязанностей акционера. Для этого издание добилось в марте запуска процедуры судебной защиты от кредиторов.

Бельгийская компания обвинения считает необоснованными, указывая на €20 млн, вложенных в издание за последние два года. Однако ходатайство акционера было отклонено в минувшую пятницу. Теперь Nethys ищет покупателя своей доли активов в Nice-Matin. Им может стать Ксавье Ниель или другой французский бизнесмен, Искандар Сафа, владеющий судостроительной компанией Privinvest Holding.

Кирилл Сарханянц