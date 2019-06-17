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Французский миллиардер Ксавье Ниель

Фото: Reuters

Ксавье Ниель может стать мажоритарным акционером газеты Nice-Matin

Французский миллиардер Ксавье Ниель ведет переговоры о покупке 34-процентной доли в газете Nice-Matin, сообщает Le Figaro, что позволит ему стать мажоритарным акционером издания. Оставшаяся доля акций принадлежит сотрудникам газеты.

Господин Ниель уже является одним из владельцев газеты Le Monde, а теперь намерен выкупить пакет акций Nice-Matin у бельгийской компании Nethys, с которой само издание пытается прекратить отношения. Сотрудники газеты, владеющие ее акциями, обвиняют Nethys в фактическом неисполнении своих обязанностей акционера. Для этого издание добилось в марте запуска процедуры судебной защиты от кредиторов.

Бельгийская компания обвинения считает необоснованными, указывая на €20 млн, вложенных в издание за последние два года. Однако ходатайство акционера было отклонено в минувшую пятницу. Теперь Nethys ищет покупателя своей доли активов в Nice-Matin. Им может стать Ксавье Ниель или другой французский бизнесмен, Искандар Сафа, владеющий судостроительной компанией Privinvest Holding.

Кирилл Сарханянц


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