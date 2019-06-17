В «Татнефти» появился заместитель гендиректора по цифровому развитию

В правлении ПАО «Татнефть» появилась должность заместителя генерального директора по цифровому развитию. Ее занял работавший с 2014 года советником гендиректора «Татнефти» по организационному развитию Виталий Гатауллин, сообщает пресс-служба компании.

«Изменения в организационной структуре Компании проведены с целью дальнейшего совершенствования системы управления блоком информационных технологий группы "Татнефть"», поясняет компания.

Виталий Гатауллин (1979 г.р) имеет дипломы Казанского финансово-экономический института имени В.В. Куйбышева по специальностям «Экономика» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также - Московского Института нефтегазового бизнеса по специальности «Нефтяной и газовый бизнес». Ранее работал в разных должностях, в том числе главным бухгалтером и замгендиректора по оргразвитию, в ЗАО «Софт-Трейд», ООО «Техноком-Трейд», Ямашском УТТ НГДУ «Ямашнефть», УК ООО «Татнефть-МехСервис», УК ООО «ТМС групп» и ООО «ТаграС-Холдинг».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"