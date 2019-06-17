Бизнес в России все чаще переходит в режим банкротства

Александр Бутманов, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic: «Макрофакторы всегда переходят на микроуровень. Например, когда мало денег в системе или уменьшается их количество, увеличивается число банкротств. Ряд моих друзей-юристов сейчас работают по довольно большому количеству дел, в том числе банкротным Сейчас вся борьба идет за конкурсных управляющих, если конкурс не назначен одной стороной или другой. В принципе, это решает исход всей битвы».

Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры»: «У нас очень неплохо себя чувствует крупный бизнес, экспортеры металлов, нефти и так далее, но очень плохо себя чувствует, во-первых, обрабатывающий сектор, во-вторых и самое главное, — средний и мелкий бизнес. Откуда все идет? В частности, от беспощадной борьбы с банками. Банкротство любой кредитной организации — это автоматическое банкротство сотен, а иногда и тысяч бизнесов. Это ведь не придуманные истории, я их вижу десятками. Вторая причина — это высочайшая процентная ставка. Мелкий или средний бизнес либо вообще не получает кредитования, либо получает его под 15%-25%. Какой должна быть рентабельность у предпринимателя, который, по сути, борется за выживание, если кредиты такие дорогие?»

Андрей Федорин, совладелец ресторана «МариVanna»: «Я не могу согласиться с тем, что на ресторанном рынке царят особенно негативные настроения. Они скорее реалистические, причем я говорю исключительно про Москву. Насчет других регионов я не знаю. Может быть, гости и посетители как-то начинают экономить, потому что если сравнить чек, например, с прошлым годом, то он скорректировался в минус. Но не могу сказать, что есть глубочайший пессимизм или закрывается немыслимое количество ресторанов. Они закрываются, открываются, это процесс, который, в общем-то, шел всегда и будет всегда».