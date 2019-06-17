Тюменский нефтегазовый форум пройдет в сентябре

Десятый Тюменский нефтегазовый форум (ТНФ) пройдет в технопарке (Западно-Сибирский инновационный центр) с 17 по 20 сентября, сообщили в департаменте общественных связей региона. По данным организаторов, в этом году, в рамках «Технологических дней», участники форума представят разработанные ими технологии в сферах строительства скважин, сопровождения бурения, разработки месторождений, геологии, геофизики, методов увеличения нефтеотдачи, нефтегазового оборудования, текущего и капитального ремонта скважин, систем автоматизации производственных процессов, промышленной и экологической безопасности, а также переработки и утилизации промышленных отходов.

Кроме этого, в рамках форума пройдет выставка инновационных проектов и передовых компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Она займет более 2 тыс. кв. м, в ней примут участие свыше 50 предприятий. «Считаю, что этот юбилейный форум должен стать ярким и значимым событием в регионе. Тюменской области есть, чем удивить и заинтересовать гостей»,— уверен глава региона Александр Моор.

В прошлом году форум собрал 130 экспертов и более 2 тыс. участников из 20 стран. В рамках форума региональное Агентство инфраструктурного развития (АИР) подписало несколько соглашений: с группой компаний «Альт-Инвест», с компанией «МКС» (строительство энергетических объектов) и с «Огниво-Медиа» (официальный представителем французской производственной компании Group LeblancGroup, планирует создать на территории региона логистический центр по благоустройству городской среды).