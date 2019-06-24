«Доверие — фундамент хороших отношений»

Тоёхиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России, ответил на вопросы «Огонька».

Подготовила Анна Сабова

— Завершается перекрестный Год Японии в России и России в Японии. Это один из самых сложных дипломатических форматов. Как вы оцениваете его итоги? Какие события вы бы выделили как наиболее важные и знаковые?

— Перекрестный год открылся в мае прошлого года торжественной церемонией в Большом театре с участием премьер-министра Абэ и президента Путина, а завершится он в конце июня, во время визита российского лидера в Японию для участия в саммите Группы двадцати в Осаке,— именно тогда планируется провести церемонию закрытия. Наши двусторонние отношения имеют длинную историю, но до сих пор мы многого не знаем друг о друге. Желанием двух лидеров было, чтобы перекрестный год послужил дальнейшему углублению взаимопонимания между нашими народами, поскольку именно доверие между народами является фундаментом хороших японо-российских отношений.

Тоёхиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Перекрестный год проводится впервые в истории наших двух стран и по своим масштабам значительно отличается от прошлых программ обмена. В предыдущем интервью «Огоньку» я уже говорил, что проведение такого года было и моей давней мечтой. Этот проект имеет две главные особенности. Во-первых, перекрестный год охватил очень широкий круг областей: не только культуру, искусство, но и бизнес, науку, образование, молодежные, спортивные, межрегиональные обмены. Ожидалось, что это даст прекрасную возможность для максимальной реализации потенциала развития наших двусторонних отношений. Во-вторых, девиз «Есть Япония, которую вы не знаете» обязывал нас искать новые, свежие формы проведения мероприятий, которые помогли бы прикоснуться к Японии тем россиянам, которые с ней незнакомы, а тем, кто уже хорошо знает нашу страну, продемонстрировали бы ее новые аспекты.

С учетом этих задач в рамках Года Японии в России был проведен целый ряд интереснейших мероприятий. Кратко расскажу о главных из них.

В августе состоялась Неделя Японии в Москве, в рамках которой был проведен крупномасштабный фестиваль японской культуры J-FEST на основе концепции традиционных летних празднеств «нацу-мацури». В этом мероприятии, проведенном по случаю Года Японии в расширенном формате, приняло участие более 100 тысяч человек. Неделей позже впервые в России прошли показательные выступления по «ябусамэ», японской традиционной стрельбе из лука на скаку, которые тоже привлекли большое внимание: их посмотрело более 10 тысяч человек. Успех этих мероприятий способствовал еще большему росту интереса к японским фестивалям, поэтому осенью мы провели J-FEST Autumn, познакомивший молодых россиян с японской популярной и современной культурой.

В сентябре состоялись гастроли театра Сётику Гранд Кабуки, которые также прошли с большим успехом: каждый день был аншлаг, всего спектакли посмотрели больше 10 тысяч зрителей. Это пятые по счету гастроли театра в России с момента первого выступления в 1928 году в Ленинграде. Осенью в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прошла выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо», которую я тоже очень ждал. Экспозицию посетило более 120 тысяч человек: россияне смогли ознакомиться с сокровищами японского искусства, которые не часто можно увидеть даже в Японии. В январе этого года была показана хореографическая драма-экшен «Самурай Нобунага» с элементами традиционного японского танца и русского балета. Одну из главных партий в этом спектакле исполнил Морихиро Ивата — первый японец — солист Большого театра. Коллаборация трех замечательных представителей танцевальных традиций Японии и России продемонстрировала слияние культур двух стран на одной сцене.

В рамках Года Японии в России состоялось более 600 различных мероприятий, в которых приняли участие около 1,3 млн человек.

Мы не гонимся только за цифрами, но такое количество масштабных событий с участием большого количества людей уже говорит о том, что перекрестный год оставил значительный след в истории японо-российских отношений.

— Мероприятия перекрестного года впервые проходили не только в Москве и Петербурге, но и во многих российских регионах. Оправдала ли себя такая широкая география и стоит ли российской провинции ожидать новых свиданий с «японскими чудесами»?

— Год Японии в России проводится с целью дальнейшего расширения гуманитарных обменов между народами наших двух стран, и его география, конечно же, не ограничивается и не должна ограничиваться такими крупными городами, как Москва или Санкт-Петербург. Как я уже говорил в интервью вашему журналу в апреле прошлого года, мы рассматриваем активизацию региональных обменов в качестве ключевого элемента Года Японии. Ведь в регионах есть люди, которые уже много лет занимаются развитием контактов с Японией, популяризацией японской культуры. Именно они организуют на местах ежегодные японские фестивали, и поддержка такой деятельности является важной частью нашей работы.

Эта деятельность приносит свои плоды: в течение Года Японии в России японские фестивали в различных регионах при содействии в том числе местных администраций были проведены с особым размахом. Хочу также отметить, что углубились обмены между японской и российской молодежью, примерами которых стали взаимные визиты делегаций молодых представителей боевых искусств двух стран, дружественный заход учебного фрегата «Кайо-мару» в порт Владивостока.

По итогам японо-российской встречи на высшем уровне в январе этого года была достигнута договоренность увеличить к 2023 году количество взаимных визитов японцев и россиян до 400 тысяч человек в год, то есть более чем в 2 раза. В России с ее обширными территориями много регионов, имеющих свои индивидуальные особенности. Каждый из японских регионов тоже имеет свои характерные черты и сильные стороны. С учетом таких особенностей двух стран регионы играют большую роль в кардинальном расширении гуманитарных обменов с Россией, поэтому одним из ключей для достижения поставленной цели становится активизация региональных обменов. Я тоже прикладываю усилия в этом направлении: с момента вступления в должность посла в 2015 году я встретился и обменялся мнениями с 24 губернаторами, а также посетил шесть регионов вместе с бизнес-миссиями, состоящими из представителей японских компаний.

В этой связи в мае этого года я посетил Ульяновск, где принял участие в 3-м международном форуме «Японская весна на Волге». Ульяновская область имеет тесные связи с Японией: так, здесь расположены заводы компаний Bridgestone и Isuzu. Доля Японии в объеме товарооборота Ульяновской области с зарубежными странами за 2018 год составила 23 процента, что является самым высоким показателем среди остальных стран. Углубляются и связи в области культуры, о чем свидетельствует в том числе ежегодное проведение фестиваля «Японская весна на Волге», а развитие отношений с Японией в экономической и культурной сферах служит дальнейшему росту интереса к нашей стране.

Важно еще больше усилить импульс наших обменов, чтобы всплеск активности, ставший результатом Года Японии в России, не оказался преходящим явлением. Убежден, что с этой точки зрения в дальнейшем мы должны обращать особенное внимание именно на региональные обмены. Мы намерены развивать обмены между органами местного самоуправления, университетами двух стран в широком диапазоне областей, включая экономику, культуру, образование. На самом деле у нас уже есть очередные «заготовки» в этом направлении, но о них я хотел бы рассказать после следующей встречи на высшем уровне.

— Двусторонняя встреча губернаторов стала неожиданным и впечатляющим дополнением к перекрестному году. Кому принадлежит инициатива проведения такой встречи? Это была «домашняя заготовка» или экспромт?

— В заседании Совета губернаторов Японии и России, которое состоялось 13 мая в Москве после девятилетнего перерыва, с японской стороны приняли участие восемь губернаторов, с российской — председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко и около 20 российских губернаторов, в том числе мэр Москвы С.С. Собянин. Участники обсудили перспективы развития экономических и гуманитарных обменов на уровне регионов. На полях Совета также состоялись индивидуальные встречи губернаторов. Я тоже весь день присутствовал на этом мероприятии и хочу отметить его беспрецедентный масштаб — и по количеству участников, и по состоявшейся существенной дискуссии, ведущей к дальнейшему развитию обменов.

Совет губернаторов Японии и России имеет длинную историю: он является преемником Совета губернаторов Японии и СССР, который был создан еще в 1968 году. За прошедшее время было проведено 15 заседаний, однако предыдущая встреча прошла в 2010 году, и в течение последних девяти лет, к сожалению, работа не велась. После японо-российской встречи на высшем уровне в г. Нагато (префектура Ямагути) под руководством премьер-министра Абэ и президента Путина отношения между Японией и Россией активизируются во всех областях, в контексте чего стал также обсуждаться вопрос возобновления работы Совета губернаторов. С российской стороны усилия по координации взял на себя Совет Федерации, представляющий различные регионы, благодаря чему мы смогли организовать нынешнюю встречу. Следовательно, это была «домашняя заготовка».

Налаживание удачных контактов между регионами Японии и России послужит укреплению не только экономических, но и культурно-гуманитарных связей, что приведет к развитию взаимовыгодных отношений. Углубление контактов между губернаторами обеих стран имеет большую важность с точки зрения установления связей между регионами. Налаживание и развитие обменов между местными органами власти также является одним из направлений Плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Абэ в 2016 году. Считаю, что нынешняя встреча губернаторов стала важной стартовой точкой для дальнейшего развития региональных связей, с использованием той волны обменов, которая возникла в ходе перекрестного года. Надеюсь, что между регионами будет развиваться конкретное сотрудничество, а следующее заседание Совета губернаторов состоится в ближайшем будущем.

— В последние месяцы в контексте двусторонних отношений обнадеживающие прогнозы экспертов все чаще сменяются пессимистичными предсказаниями. Стоит ли доверять этим настроениям в преддверии саммита на высшем уровне в Осаке?

— Непросто решить задачу, остающуюся нерешенной вот уже более 70 послевоенных лет, но наши страны ведут активный диалог на основании договоренности, достигнутой двумя лидерами на встрече в Сингапуре в ноябре прошлого года, об ускорении переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. В январе этого года премьер-министр Абэ посетил Россию с визитом, а в конце прошлого месяца состоялся откровенный обмен мнениями в ходе встречи на уровне министров иностранных дел, уже четвертой по счету в текущем году. Кроме того, часто проводятся дискуссии между заместителями министров, курирующими переговоры,— Такэо Мори и Игорем Моргуловым.

Премьер-министр Абэ имеет сильное желание заключить мирный договор. Наверное, это связано с тем, что он видит стратегическое значение в укреплении двусторонних отношений с Россией. Пока у руля сильные лидеры — премьер-министр Абэ и президент Путин, мы хотели бы использовать это «окно возможностей» и приложить все силы для заключения мирного договора. Уверен, что заключение мирного договора путем урегулирования территориальной проблемы послужит устранению психологических барьеров между двумя странами и выводу двусторонних отношений на новый, качественно иной уровень.

В прошлом месяце в Токио состоялись консультации министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два», в ходе которых была достигнута договоренность об участии Центрального оркестра Сухопутных сил самообороны Японии в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» летом этого года, а также о визите главнокомандующего ВМФ России в Японию во второй половине текущего года. Была проведена конструктивная дискуссия и по вопросам безопасности: в частности, стороны пришли к единому мнению о том, что между Японией и Россией идет накопление положительных результатов сотрудничества в борьбе с «нетрадиционными угрозами», в том числе с наркотиками.

Далее, если посмотреть на сферу экономики, то здесь мы видим тенденцию к расширению нашей торговли: по японской статистике, общая сумма товарооборота между Японией и Россией в 2018 году увеличилась примерно на 40 процентов по сравнению с 2016-м и на 14 процентов по сравнению с 2017 годом. Таким образом, этот показатель растет уже два года подряд. Прошло ровно три года с тех пор, как премьер-министр Абэ предложил президенту Путину План сотрудничества из восьми пунктов. К настоящему моменту сформировано более 170 коммерческих проектов, примерно по половине из них начаты конкретные действия, ведется взаимовыгодное сотрудничество при взаимодействии официальных и частных структур.

В конце июня состоится саммит Группы двадцати в Осаке; в различных министерских совещаниях в рамках G20 принимают участие высокопоставленные представители российского правительства, и мы намерены вместе работать над решением глобальных задач. От встречи на высшем уровне, которая состоится во время саммита, мы ожидаем плодотворной дискуссии между двумя лидерами с учетом уже упомянутых различных позитивных событий, происходящих в последнее время в японо-российских отношениях.