На месте «Частной пивоварни Спиридонова» открылся гипермаркет

В цокольном этаже бизнес-дома «Спиридонов», где полтора года назад закрылся пивной ресторан, открылся гипермаркет сети «Япраздник». Сеть принадлежит тому же владельцу, что и прекратившее работу заведение, - Сергею Спиридонову, сыну экс-депутата гордумы Владимира Спиридонова. Об открытии нового магазина, занимающего весь цокольный этаж бизнес-центра, ритейлер сообщает в паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Ресторан «Частная пивоварня Спиридонова» в центре работал с 2006 года, уход с рынка собственник объяснил нежеланием заниматься бизнесом в сфере общепита Челябинска из-за низкой рентабельности. Ранее Сергей Спиридонов сообщал «Ъ-Южный Урал», что помещение ресторана может «уйти под блокчейн-центр или рендер-стартап до тех пор, пока для него не найдется полноценный арендатор или покупатель». В итоге бизнесмен запустил в этом помещении собственный проект.