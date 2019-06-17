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Аэропорт Краснодара увечил пассажиропоток на 11%

С января по май международный аэропорт Краснодара обслужил более 1,6 млн человек, сообщает пресс-служба аэропорта. В аналогичный период прошлого года аэропорт обслужил 1,5 млн пассажиров.

За указанные месяцы аэропорт покинули почти 7 тыс. самолетов, что что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большой популярностью пользуются рейсы внутренних направлений в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений востребованы Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул и Ташкент.

Юлия Заикина


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