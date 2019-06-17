«Может, эту проблему и не надо решать»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский рассказывает о том, как дизайнеры вынуждены учитывать новые технологии и требования времени при создании художественного образа автомобилей.

Даже тот, кто не бывал в Нью-Йорке, а просто смотрел американское кино, знает, что характерной особенностью старых домов в Нижнем Манхэттене являются пожарные лестницы — металлические конструкции, словно паутина опутавшие фасады зданий. После страшных пожаров, случившихся в начале XX века, эти лестницы стали обязательным атрибутом не только вновь возводимых, но и уже построенных зданий, в том числе тех, фасад которых имел претензии на архитектуру, например, был исполнен в модном тогда стиле ар-деко. То есть на первом месте оказался функционал, а красота отошла на второй план.

Что-то похожее мы сегодня наблюдаем с кондиционерами в домах: только относительно недавно, архитекторы смирились с тем, что эти устройства будут обязательно уродовать здания, и потому в качестве компромиссного решения начали проектировать в новостройках единообразные ящики на фасаде.

То же самое происходит и с автомобилями. Новые технологии заставляют дизайнеров как-то интегрировать эти новшества в художественный образ машины, но не всегда им это удается. На днях компания Volvo сообщила о том, что совместно с компанией Uber разработала первый серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения. Внешне это хорошо нам знакомый внедорожник XC90. Но на крыше у него смонтирован плоский такой ящик, а на нем — еще что-то похожее на скворечник. А куда деваться, если беспилотному автомобилю необходимы радары, лидары, камеры и прочие датчики, которые должны руководить движением машины без участия человека? Выглядит такое транспортное средство, на мой взгляд, довольно нелепо.

Но смогут ли решить когда-нибудь автомобильные дизайнеры эту проблему, я, признаться, не знаю. А, может, ее и не надо решать. Ведь считается, что наше ближайшее будущее — это не только беспилотные автомобили, но и каршеринг. А если ты машину не покупаешь, а берешь ее во временное пользование, то, как она выглядит, по большому счету, все равно.