Организатор питания учащихся школы №107 не смогла отменить штраф

ИП Собянина, по вине которой отравились ученики школы №107 Перми, не смогла отменить постановление районного суда о назначении ей штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Как сообщает пресс-служба краевого суда, апелляционная жалоба предпринимательницы оставлена без удовлетворения, а решение Индустриального суда Перми — без изменения.

Напомним, что 10 апреля из-за недомоганий на учебу не вышли 137 школьников из 606, обучающихся в школе №107 Перми. Они заболели из-за некачественного школьного обеда. Пять человек были госпитализированы. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собяниной, которая обеспечивала питание школьников.

18 апреля Индустриальный суд признал ИП Собянину виновной по ст. 6.6 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. Предпринимательница была оштрафована на 8 тыс. руб.