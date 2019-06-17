«Жемчужная» коллекция Christofle приехала в Москву

Перевыпуском архивных предметов Christofle занимается знаменитая мастерская Haute Orfvrerie. На сей раз виртуозы принялись за коллекцию «Perles». Первоначально созданная в 1850 году, она вдохновлена украшениями из жемчуга, вошедшими в моду в эпоху Людовика XVI благодаря Марии-Антуанетте. Именно она задала тренд на классические жемчужные нити.

Для создания «Perles» мастера-серебряники использовали инструменты и техники, применявшиеся почти 180 лет назад. В качестве основного декоративного элемента выступили жемчужные горошины, которые «опутали» вазу для цветов, декоративную шкатулку, украшенную ручкой из обсидиана (вулканической породы). Финальным аккордом коллекции стали рамка для фотографий и пепельница. Коллекцию уже можно найти в ЦУМе.