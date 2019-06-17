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Levi`s перевыпустили джинсы бойз-бендов 1990-х

Звездой второго дропа легендарной линии Engineered Jeans, запущенной 20 лет назад, стали джинсы LEJ 570 Loose Taper. В честь юбилея культовые модели решено было перевыпустить в современном прочтении. Oversize-джинсы, как у участников популярных в конце 1990-х команд Bakstreet Boys или `N Sync, будут отлично смотреться с белыми кроссовками, как на скейт-площадке, так и во время прогулок по городу. Комфорт и свобода в движении достигаются благодаря инновационному материалу 4-Way Stretch, уже традиционно «закрученному» боковому шву и вытачкам сзади. Найти джинсы, как у Джастина Тимберлейка периода «Sexy Back», можно в Универмаге «Цветной» и на сайте Levi.com.

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