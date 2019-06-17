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Пермский инженерный форум пройдет на заводе имени Шпагина в октябре

Пермский инженерно-промышленный форум пройдет 16–18 октября на заводе имени Шпагина. Об этом в рамках заседания совета директоров промышленных предприятий Пермского края сообщил министр промышленности Алексей Чибисов.

По словам господина Чибисова, регистрация на мероприятие станет возможна с 1 августа. В рамках форума пройдет восьмичасовой марафон по внедрению принципов бережливого производства, а также планируются мероприятия, посвященные 90-летию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. «РЖД тоже будут участвовать в формировании программы форума»,— добавил министр.

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