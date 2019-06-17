Новосибирская область дополнительно направила на развитие культуры 1 млрд рублей

Правительство Новосибирской области одобрило увеличение объема финансирования госпрограммы «Культура». Средства будут направлены на создание новых объектов, в том числе виртуального концертного зала, модельных муниципальных библиотек, реконструкцию учреждений, покупку оборудования, а также на зарплату работников отрасли.

Дополнительные средства предусмотрены и на финансирование Года театра. Увеличатся субсидии, в том числе местным бюджетам на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах — защитниках Отечества, а также на проведение ремонтно-реставрационных работ Монумента Славы в Новосибирске.

Как доложил министр культуры региона Игорь Решетников, корректировки программы предусматривают увеличение финансирования в 2019 году более чем на 1 млрд руб., а на трехлетний период — более чем на 4,7 млрд руб.

Цель национального проекта «Культура», разработанного в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», – увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.