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Фото: Андрей Абрамов

Под наблюдением

На ход ремонта кровли можно посмотреть через интернет

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Одна из подрядных организаций, занимающихся ремонтом кровли в Нижнем Новгороде, организовала ежедневную фиксацию работ по ремонту кровли с помощью съемки с квадрокоптера.


Однако, специалисты Фонда капремонта продолжают использовать и более традиционные способы контроля работы подрядчиков – например, выходят на объекты с личной проверкой.

В ходе проверки в Автозаводском районе специалисты фонда проверили дом №20 по Южному шоссе, на котором работы выполнены наполовину. И дома №4 и №6 по ул. Лескова, в первом из них работы близки к завершению, во втором – выполнены на 50%, - об этом сказал подрядчик Дмитрий Райкин.

На объектах внедрена система онлайн-видеонаблюдения – теперь каждый желающий может в режиме реального времени наблюдать как идут ремонтные работы. Специально для этого на шести домах установлены видеокамеры. Аналогичные меры обеспечения контроля работ будут приняты на объектах в Сормовском и Приокском районе, - рассказал руководитель фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

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