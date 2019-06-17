Под наблюдением На ход ремонта кровли можно посмотреть через интернет

Одна из подрядных организаций, занимающихся ремонтом кровли в Нижнем Новгороде, организовала ежедневную фиксацию работ по ремонту кровли с помощью съемки с квадрокоптера.

Однако, специалисты Фонда капремонта продолжают использовать и более традиционные способы контроля работы подрядчиков – например, выходят на объекты с личной проверкой.

В ходе проверки в Автозаводском районе специалисты фонда проверили дом №20 по Южному шоссе, на котором работы выполнены наполовину. И дома №4 и №6 по ул. Лескова, в первом из них работы близки к завершению, во втором – выполнены на 50%, - об этом сказал подрядчик Дмитрий Райкин.

На объектах внедрена система онлайн-видеонаблюдения – теперь каждый желающий может в режиме реального времени наблюдать как идут ремонтные работы. Специально для этого на шести домах установлены видеокамеры. Аналогичные меры обеспечения контроля работ будут приняты на объектах в Сормовском и Приокском районе, - рассказал руководитель фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.