На Онежском судозаводе спустили на воду обстановочное судно для «Волго-Балта»

АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» осуществило спуск на воду обстановочного судна класса «М 3,0 (лед 30) А» проекта 3265. Оно строится по заказу ФКУ «Речводпуть» для ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». Генеральным разработчиком проекта является АО «Инженерный центр судостроения», сообщили в ФГУП «Росморпорт».

Обстановочное судно проекта 3265 предназначено для контроля судового хода на внутренних водных путях и акваториях морских портов, а также для осуществления работ по тралению, контроля средств и обслуживания навигационной обстановки, перевозки транспорта, грузов и пассажиров.

Длина судна составляет 40 м, ширина — 9 м, грузоподъемность — 60 тонн, пассажировместимость — 84 человека. Оно способно развивать скорость 11,9 узлов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце мая на Балтийском заводе в Петербурге на воду был спущен на воду атомный ледокол «Урал». Данный корабль — третий, возводимый предприятием по проекту 22220.