В Ставропольском крае задержали партию контрабандного осетра

Полиция расследует дело о незаконной добыче и перевозке 159 осетровых, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские на участке дороги «Урожайное - Турксад - Арзгир» остановили автомобиль 63-летнего жителя Предгорного района. В машине обнаружили рыбу, предположительно осетровых видов. Водитель утверждал, что купил рыбу на берегу канала в Астраханской области для личного употребления.

Эксперты установили, что рыба относится к осетровым видам, занесенным в Красную Книгу, и была выловлена из естественной среды обитания браконьерским способом, а именно сетями и колющими орудиями лова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов). Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Юлия Заикина