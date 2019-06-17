Google назначил Стэнли Чена новым главой подразделения в Китае

Стэнли Чен стал новым главой подразделения Google в Китае, сообщает Reuters. Он сменил на этом посту Скотта Бомонта, который в марте был назначен президентом всего азиатско-тихоокеанского бизнеса американской корпорации.

Господин Чен около восьми лет управлял бизнесом Google в Тайване и руководил расширением операций компаний в этой стране. В частности, в марте корпорация объявила о постройке новой штаб-квартиры в Тайване, что предусматривало увеличение штата вдвое. Китай же остается для Google одновременно одним из ключевых рынков цифровой рекламы и одним из самых проблемных с точки зрения отношений с властями. Компании пришлось отказаться от предоставления услуг интернет-поиска в стране из-за жесткой цензуры, распространяемой местными властями в интернете.

В прошлом году появлялись сообщения о том, что Google может восстановить работу поисковика, выпустив его цензурированную версию. Однако в интервью CNN гендиректор Google Сундар Пичай подтвердил, что компания не намерена перезапускать свой поисковик в Китае.

Кирилл Сарханянц