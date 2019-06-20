Красно-серый поезд

Девять десятилетий назад с запуском пригородных электропоездов Москва обрела кольцо: там, где веками были города и села, появились легко и быстро достижимые пригороды, именуемые вместе Подмосковьем. В течение вот уже почти века электричка — основной способ передвижения от Кремля до местности многих печалей: это очень краткий путь.

20 июня 1929 года, 90 лет назад, от дощатого открытого перрона московского Северного вокзала, еще не ставшего привычным Ярославским, отправилась в Мытищи первая подмосковная электричка. Электропоезд из трех вагонов был даже по тем временам, еще сохранившим особенное внимание прошлых времен к прошлой эстетике, не по-московски элегантен: до окон — темно-багровый, светло-серый по крышу, обтянутую темно-серой парусиной, чуть шире обычных вагонов стандартного подмосковного паровичка, с рядом вентиляционных труб сверху и ярко-красным пантографом посредине среднего, моторного вагона. Двери открывались, разумеется, еще вручную; изнутри после того, как откроешь чудесные раздвижные двери из тамбура, пассажира встречали просторные шестиместные светлые лавки, покрытые отличным прочным лаком, и желтый английский линкруст стенных панелей.

Нет, вы знаете, что такое линкруст, вы видели его сто раз в старых вагонах московского метро — вот эти чудные выпуклые линейные схемы в вагоне. На деле они не пластиковые, это род слоистых печатных обоев, изобретенных в Англии Фредериком Уолтоном. Уолтон вообще придумал многое из того, что мы полагаем принципиально неавторским, например, тот же линолеум из олифы и пробковой крошки. Электропоезд Москва—Мытищи, показанный фотографам 20 июня, тоже в основном придуман англичанами, хотя изготовлен в тех же Мытищах, на машиностроительном заводе, основанном купцом Саввой Мамонтовым, инженером Константином Арцыбушевым и предпринимателем-американцем Александром Бари. Сначала он выпускал вагоны, в 1915 году пытался выпускать танки («военные самоходы» — ничего из этого не вышло), позже этот завод стал «Метровагонмашем» — в 1934 году и линкруст пригодился. Но в первой подмосковной электричке почти все, кроме двигателя с московского завода «Динамо» и обшитой железом деревянной коробки, было английским, фирмы Vickers.

На деле, конечно, 20 июня 1929 года электричка никуда толком не поехала, монтаж контактной сети до Мытищ продлился до июля, а торжественное открытие движения электропоездов — с корреспондентами «Вечерки», партийным и профсоюзным руководством, речами и разрезанием ленточки — состоялось 3 августа, а билеты на новый вид транспорта стали продавать, видимо, с сентября. В первом вагоне, когда он действительно стал принимать пассажиров, проводник (да, в первой электричке были проводники в серой форме, с желтыми флажками, в окно дающие отмашку машинисту) отгораживал одну пару скамей белым шнуром — и пускал туда только детей-пассажиров, непременно только с одним родителем и не более того.

Станция Мытищи в 1929 году Фото: al-kamensky.livejournal.com

Конечно, все это парадный взгляд на вещи. Все было сложнее. О том, что резко выросшая после Гражданской Москва нуждается в большем числе поездов в Подмосковье, заговорили еще в 1924 году. Тогда было явно не до линкруста: в 1926 году, отмечалось в бумагах Народного комиссариата путей сообщения (с 1990-х в них разбирался знаток истории московских железных дорог Юлиан Толстов), вагоны, тянущиеся в Подмосковье паровозами, были загружены в три с половиной раза больше нормы — примерно понятно, как это выглядело.

Электрички были нужны просто для того, чтобы увеличить число поездов — до тех же Мытищ, а это какие-то 18 км, ехать было всего каких-то 40 минут, но электричка позволяла проделать этот путь двое быстрее.

Первым в стране электропоезд Москва—Мытищи, конечно, не стал: первые настоящие электрички в Российской империи запустили в Таллине еще до войны, а в богатом Баку еще в июле 1926 года пустили электропоезда до Сурахан, сделанные на базе выпускаемых в тех же Мытищах трамваев (ужасно медленные, 30 км/ч — но доехать в пригород Баку стало в два с половиной раза быстрее). И первой в Москве мытищинская электричка тоже стать не была призвана. Первыми оценить преимущества электрификации железных дорог должны были пролетарии Люберец еще в 1927 году. С этим ничего не вышло, причем не вышло до 1933 года, когда электрички в Москве стали более или менее нормой.

Венцом проблем стал эпический скандал между строителем нового Казанского вокзала архитектором ленинского мавзолея Алексеем Щусевым и НКПС.

Железнодорожники постоянно отбирали средства на строительство вокзала на увеличение числа рельсовых путей с вокзала, аргументируя это тем, что с нового вокзала без них все равно никто никуда без рельс не уедет, Щусев же, начавший строительство Казанского еще при царе-батюшке в 1913 году, спустя четверть века ужасно надоевшего ему долгостроя справедливо возражал: без построенного вокзала никакие рельсы никуда не нужны. Денег хватало или на завершение вокзала, или на два новых главных пути, но никак не вместе.

Строительство Казанского вокзала на Комсомольской площади в 1940-х годах Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сорвали все сроки, переругались, писали грозные письма в Совнарком друг на друга, проводили совещания. Наконец, плюнули — мытищинская ветка была более чем в два раза короче, на нее хватало. К проекту привлекли одного из авторов идеи столичной электрички, академика Генриха Графтио, который, впрочем, после того, как его в 1921 году чуть не расстреляли в петроградской ЧК, в Москву ехать был не готов, полностью погрузившись в главный проект жизни — ГЭС на Волхове. Графтио, которого в 1979 году играл в одноименном и почти неизвестном фильме Анатолий Папанов, мечтал о петербургском наземном метрополитене, но смог открыть в 1907 году лишь петербургский электротрамвай — в Северной столице не хватало электричества, для этого инженер и строил всю жизнь волховскую ГЭС, чтобы хватало. Да и с Мытищами могло не получиться — «Динамо» срывало все сроки с двигателями для электрички, ссылаясь на то, что в стране, откуда поуезжали все угнетатели пролетариата, читать техинструкции Vickers по-английски почти некому, а на английских специалистов правительство пожалело валюты. Но как-то в итоге все успокоилось. Летом 1929 года сначала в режиме обкатки, потом в режиме постоянного согласования графиков (скоростные преимущества электрички поначалу использовать было невозможно — она просто догоняла пригородные поезда с паровозами и утыкалась в них, что твой «Сапсан» на заре взросления), а потом и постоянно, в том числе экспрессом, электрички поехали в Подмосковье, в те самые Мытищи.

Один из составителей плана Государственной комиссии по электрификации России, академик Академии наук СССР Генрих Осипович Графтио Фото: РИА Новости

Нет, уже не в те самые. Пригородный поезд, проезжавший Мытищи, был одним из старейших в Москве и общеизвестен: эти поезда шли в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву лавру. Билет на этот поезд был очень дорог — серебряный рубль первым классом, 80 копеек вторым, но на богомолье никто экономить возможным не считал.

Мытищи и окрестности в это время были местом дачным, летом райским, зимой пустынным.

Здесь пили чай, читали Штирнера, хорошо зарабатывали на современнейшей фабрике искусственного шелка «Вискоза» и на машиностроительном, растили коров и огурцы на продажу в Москву. Раньше здесь было тихо и богато, да и в 1929 году предприниматели, разбогатевшие в НЭП, сидели по старым мытищинским, перловским, тайнинским дачам тихо, хотя уже и настороженно. Почти у каждого были причины сидеть тихо: у кого-то на даче жил отец из жандармов, у кого-то старший брат из консистории, у кого-то еще какая-то подозрительная родня. Ведь это только в эмигрантских книжках Россия в 1919–1922 годах потеряла весь образованный класс, покинувший страну на поездах и пароходах — в Париж, в Гельсинфорс, в Берлин. Большая часть этого класса осталась и старалась не высовываться: в газетах было все страшнее и страшнее.

Мытищи были для этого вполне подходящим местом. Мытищинские заводы как-то расширялись, застраивая окрестности двухэтажными деревянными бараками: в них можно было в перспективе найти какое-то жилье. Строилась в Мытищах и рабоче-крестьянская Красная армия. Работа счетоводом, делопроизводителем, служащим, разнорабочим — в принципе, была в округе. Молодой журналист и поэт Дмитрий Кедрин как раз тогда переезжает в Подмосковье и работает в многотиражке «Метровагонмаша» — в Москву к друзьям, к «огоньковцу» Михаилу Светлову, он ездит как раз на этой самой первой в Москве электричке, пока не переедет в 1931 году в московский подвал на Таганке. Правда, в Подмосковье все время закрывают церкви и открывают на их месте то овощехранилища, то клубы. Например, прекрасный храм Благовещения в Тайнинском, строенный еще Алексеем Михайловичем в 1675 году, просто переделывают под хлебный магазин — а попов, отца и сына Розановых, Петра и Павла, вон, в Соловки! — и пока все больше и больше электричек уходят с Ярославского вокзала в Мытищи, они оба умирают в ссылке. И многие еще в их числе.

А прочие сидят в тех же подмосковных Мытищах, не зная еще, что их ожидает, но догадываясь, и тщетно ездят хлопотать по делам на электричку в Москву, в столицу, и возвращаются обратно в те же Мытищи, страшно уставшие.

Ведь что такое Мытищи? Даже в названии пессимизм.

Когда-то здесь была таможня — мыт. «Мытище» — это не «там, где много таможенных сборов», это «место, где когда-то была большая торговля»: в древнерусском эти слова для того, что было, да сплыло: селище, пожарище, мытище. Да, некогда Мытищи в Москве знали все. Москва в конце XVIII века была «сухим городом», в ней почти не было общественных колодцев, все по огородам или за деньги у водоноши. Но еще при Петре в некое место под Мытищами ударил гром, и забил трехметровый источник-родник. Екатерина II повелела протянуть исполинский водопровод от этого ключа, Громового ключа, в Москву, в 1804 году, при Александре, гигантский Ростокинский акведук наконец достроили, потом водопровод из Мытищ в Москву постоянно, непрерывно перестраивали за баснословные деньги, какое-то время даже Сухарева башня использовалась как водонапорная башня для мытищинской питьевой воды. Но к 1929 году все это уже давно стало преданием — и снесенная Сухарева башня, и мытищинская вода.

А народ в Мытищи все прибывал и прибывал на этих электричках, которых становилось все больше и больше. В 1930-х из Москвы и «бывших», и обыкновенных гонит поближе к земле карточная система, ставшая совсем жесткой после голодомора 1932 года. А в 1932–1933 годах — и паспортизация населения Москвы: в Подмосковье еще можно было как-то устроиться, Москва для многих была уже закрыта: в Москве была горячая вода, в Мытищах топили печи, но здесь проще было спрятаться, сбежать на электричке, затаиться. Голодно, но жить можно. В 1935 году карточную систему отменили, и уже огромный поток на электричках хлынул обратно в Москву: за едой, за одеждой. «Большой террор» 1937 года Подмосковье встретило именно в электричках в Москву: в апреле 1938 года, писала Елена Осокина из университета Южной Каролины, тысячи людей стояли у каждого московского универмага в яростной очереди за всем, и многие из них были теми же подмосковными жителями. Прообраз «колбасных электричек», впрочем, продержался недолго: уже через три года в войну вернулись карточки на все, потом был голод 1946–1947 года, потом сталинское изобилие со вшами и керосином, потом хрущевские очереди за капустой и картошкой под Гагарина. За бренным в Москву поехали уже в 1970-х — и уже отовсюду вплоть до Тулы.

Столпотворение на платформе 8 марта 1964 года Фото: Т. Ананьина / РИА Новости

Конечная остановка электрички становилась все дальше и дальше (в 1941 году с ветки Москва—Мытищи сняли все провода на нужды обороны, но уже в 1942 году вернули, и электрички вернулись), пассажиропоток между Москвой и Подмосковьем — все гуще, окрестности Москвы застраивались все новыми и новыми заводами, но жизнь здесь становилась все более и более отличной от московской. Когда Дмитрий Кедрин осенью 1945 года был выброшен из той же мытищинской электрички, никто уже не удивлялся. Давно уже не было ни белого шнура, отделяющего в электричке купе для детей, ни проводника с флажками, ни линдкруста. Венедикт Ерофеев в 1970-х напишет: «Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки» — и кто ж не поймет, о чем это он.

Это ведь очень тоскливо — знать, что все отсюда движется вперед, к новым свершениям, к лучшей жизни, в сияющую Москву, которая всего-то в каком-то часе промерзшей электрички. А ты остаешься — в Мытищах, в Серпухове, в Александрове, в Щелково, в вечно второстепенном, в региональном, в подмосковном.

К этому можно адаптироваться, и это делают целыми поколениями — у Подмосковья своя оскорбленная гордость бедного, но своенравного родственника.

Нигде в России не было и нет такой интеллигентной и потому особо страшной шпаны, как в Подмосковье. Нигде так отчаянно не пили. Нигде так не строились силикатным кирпичом, не сооружали богатые мужики такие гаражи, не огораживались метровыми заборами — а в Мытищах до 1929 года не было никаких заборов, подмосковные дачники в Перловке, в Тайнинском, на Северянине считали неприличным огораживать дачи и дома.

Да и какие теперь дачи — в Мытищах? Это, вы будете смеяться, один из крупнейших городов России. Но нет-нет, да мелькнет в окне той же электрички белый бок «частного сектора», кривобоких по московским меркам, но роскошных по пензенским меркам полудомов — уже не с печками, а с газом, уже с удобствами не во дворе, но все еще из 1929 года, который тут был и остался жить. Конечно, здесь можно жить, и здесь жили и живут, и в чем-то тут свободы жить даже больше, чем в Москве.

За этими подмосковными заборами — и запершиеся во дворе остатки злых рукастых куркулей с цепными псами, в сарайчике способных создать хоть самогонный аппарат, хоть атомную бомбу, была бы нужда и досуг.

А досуга тут много, бывает жутко заглядывать в эти дворы, настолько это чужое. И есть молельные дома упертых, твердокаменных протестантов, не говоря уже — единоверческих общин. И есть печальное убежище тех, кому столичная наука и культура отказала в признании: не свой. И есть лихие люди, всегда в России зорко, по-волчьи глядящие на то, что делается в ненавистной власти. И есть те самые подмосковные рабочие, которым только с виду ничего не надо, а только скажи, что можно — разнесут все. Есть и все те, кому в расчерченной по вертикали и горизонтали Москве просто не по себе. Они часто имеют здесь просто кусок земли: пространство, отделяющее тебя от соседа надежнее, чем бетонная панель — от соседей по квартире в Чертаново. Пусть из палок, но крепость.

Ведь Подмосковье атомизировалось много раньше Москвы: оттуда, где в первопрестольной жили коммуналками, до последнего надежного прибежища можно доехать пригородным электропоездом. Тут каждый сам за себя до последнего — и даже потом: с екатерининских времен все кладбища Москвы — в Подмосковье, это органическая часть пейзажа. Но природа, обычно примиряющая и даже уравнивающая живых и мертвых, здесь, право слово, страшнее, чем в столице. В Москве она просто уничтожена, убита: сколько ни строй парков, а ее тут нет веками.

Мертвые сраму не имут в отличие от живых: пейзаж под Москвой жив и потому особо страшен, что безнадежно искалечен.

И, когда сейчас разбухающая, распаренная Москва наконец поглощает те места, куда 90 лет назад поехала первая красно-серая подмосковная электричка,— в этом есть какой-то выход. Пусть здесь будут эти дикие билдинги в сорок этажей и сто корпусов, все эти «Кварталы IQ», «Святые ключи-12» и прочие золотые городухи, пусть сюда едут сотни тысяч кредитных Hyundai в одной пробке на сто километров от Кремля до Александрова, пусть новыми центральными диаметрами сюда дотягивается вечно несытая столица и, чавкая, превращает это все в совершенно обычное центральноевропейское бытие — все это лучше, чем девяностолетняя тоска подмосковной электрички. Даже не знаешь, что страшнее: иногда кажется, что из Москвы.

А иногда — что в Москву.