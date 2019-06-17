В Челябинске экс-начальник спортивной команды внутренних войск МВД осужден за хищение 21 млн рублей

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику – главному тренеру спортивной команды Уральского регионального командования внутренних войск МВД полковнику Дмитрию Шутову, обвиняемому в мошенническом хищении более 20 млн руб. Он признан виновным и приговорен к семи годам реального лишения свободы. Его соучастник – бывший старший тренер команды Юрий Воробьев получил пять лет условно.

Как сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ, установлено, что на протяжении более шести лет Дмитрий Шутов как самостоятельно, так и вместе со старшим тренером регулярно получал денежное довольствие, начисленное за 33 военнослужащих-спортсменов. Общая сумма ущерба превысила 16,3 млн руб. Кроме того, начальник команды вместе с Воробьевым подделал телеграммы о направлении 22 военнослужащих-спортсменов в 110 командировок, получив на эти цели в общей сложности более 4,7 млн руб. Впоследствии они представили фиктивные отчетные документы.

Челябинский гарнизонный военный суд признал Шутова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Кроме семи лет лишения свободы, ему назначено наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб. А также суд лишил экс-тренера почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ» и обязал выплатить государству более 2 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба, обратив взыскание на 287 тыс. руб., изъятых у Шутова в ходе обысков.