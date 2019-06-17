Суд признал банкротом страховую компанию «Выручим!» из Екатеринбурга

Свердловский арбитражный суд по требованию кредитора Андрея Сивушкина признал банкротом екатеринбургскую страховую компанию «Выручим!». В компании введена процедура конкурсного производства. 20 июня суд должен назначить конкурсного управляющего (кандидатуру из числа своих работников должно выбрать Агентство по страхованию вкладов). В реестр требований кредиторов СК «Выручим!» включена задолженность перед господином Сивушкиным в размере 1,9 млн руб.

Центробанк отозвал у СК «Выручим!» лицензию в октябре 2018 года. Тогда началась процедура ликвидации страховщика. По словам управляющего партнера «ВМ-Право и Консалтинг» Владимира Чувашова, в случае возбуждения процедуры банкротства страховщика наблюдение не применяется, а сразу вводится конкурсное производство на один год. «Полномочия конкурсного управляющего страховщика осуществляет АСВ, которое формирует реестр требований кредиторов, вправе оспаривать сделки должника и привлекать его руководителей и контролирующих лиц к субсидиарной ответственности»,— отметил юрист.

ЗАО «Страховая компания «Выручим!» до 2012 года называлось «AVS-Финпромко» (входило в структуру «AVS Group» депутата свердловского заксобрания Валерия Савельева).

Алексей Охлопков