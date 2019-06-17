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Экс-полпред в ПФО стал замминистра экономики РФ

Бывший посол России в Белоруссии, экс-полпред президента в ПФО Михаил Бабич назначен на должность заместителя министра экономического развития. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства. Господин Бабич был отозван с должности посла в конце апреля. Как сообщали источники “Ъ”, его отставка стала результатом неоднократных просьб президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. В Кремле подтвердили, что смена посла в Белоруссии была «кадровым решением президента». Послом РФ в Белоруссии был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев.

Подробности отзыва Михаила Бабича читайте в материале “Ъ” «Политический возвращенец».

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