Бывший ректор ПГГПУ получит пост советника руководителя университета

Бывший ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрей Колесников станет советником руководителя университета по развитию образовательной среды. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Среди задач, поставленных перед советником: формирование попечительского совета университета, работа с ассоциацией выпускников, создание эндаумент-фонда ПГГПУ и иных инструментов поддержки вуза.

Господин Колесников занимал пост ректора ПГГПУ с 2001 года. В 2015 году он достиг предельного возраста, при котором, согласно действующему законодательству, он вправе занимать должность ректора (65 лет). С этого момента он руководил вузом в статусе исполняющего обязанностей ректора, а его полномочия продлевались учредителем вуза ежегодно. В этом году учредитель вуза (Министерство высшего образования и науки РФ) принял решение не продлевать полномочия и. о. ректора, после чего Андрею Колесникову была предложена отставка. Временно исполняющим обязанности ректора назначен проректор по учебной работе Константин Егоров. Он должен обеспечить проведение процедуры выборов нового руководителя вуза согласно срокам, обозначенных Министерством высшего образования и науки РФ.

Сегодня ученый совет ПГГПУ объявил о начале подготовки к процедуре выборов нового руководителя вуза.