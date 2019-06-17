В Ставропольском крае устанавливают контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок

Пять контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок и пластиковых флаконов разместили в городе Светлоград, сообщают в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Эко-Сити».

Контейнеры предназначены для сбора пластиковых бутылок и флаконов бытовой химии: шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды. Пластик будет перерабатываться на мусороперерабатывающем комплексе у хутора Нижнерусский. Полученное вторсырье может применяться в текстильной, металлургической, строительной промышленности, в медицине. Ранее регоператор уже установил 300 контейнеров в Ставрополе.

Юлия Заикина