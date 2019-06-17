Челябинскую свалку исключили из генплана города

Территория челябинской городской свалки, которая была закрыта в сентябре прошлого года, исключена из генерального плана города. Это сделано для того, чтобы подрядчик ФГУП «РосРАО» (входит в госкорпорацию «Росатом») смог начать рекультивацию объекта. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании Челябинской городской думы.

«Это одно из условий для прохождения государственной экспертизы. Все федеральные средства, которые запланированы на рекультивацию свалки, должны выделяться в соответствии с госэкспертизой. Ее можно пройти только после изменения нашего генплана. Мы надеемся, что работы будут выполнены в срок»,- отметил спикер челябинской гордумы Станислав Мошаров. По его словам, теперь администрация Челябинска должна перевести участок в категорию «земли промышленного назначения», после этого проект рекультивации может быть отправлен на государственную экспертизу.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце мая состоялись публичные обсуждения проекта рекультивации челябинской городской свалки. Документацию разработал субподрядчик «ГеоТехПроект». В ближайшее время будут начаты подготовительные работы. После прохождения государственной экспертизы борта свалки будут выровнены, будет установлена система дегазации и сбора свалочного фильтрата. Техническая рекультивация завершится к 2021 году, после этого тело свалки будет укрыто изоляционным материалом и несколькими слоями грунта, на холме высадят траву. Реализация проекта потребует около 4 млрд руб.