В «Уфимских инженерных сетях» введена процедура внешнего управления

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру внешнего управления на срок 18 месяцев в МУП «Уфимские инженерные сети» (оператор тепловых сетей в Уфе). Внешним управляющим предприятия назначен Дмитрий Молин из СРО «Содействие». Результаты процедуры суд намерен рассмотреть 3 декабря 2020 года. В решении о переходе к внешнему управлению суд принял заключение арбитражного управляющего о том, что «финансовое-экономическое положение должника делает возможным восстановление хозяйственной деятельности предприятия и платежеспособности.

В процедуре наблюдения МУП находилось с февраля. Инициатором банкротства предприятия была компания «БашРТС» (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»). Требования «БашРТС» оценивается в 1,2 млрд руб., что составляет 60% объема требования кредиторов. Второй крупнейший кредитор — банк «Дом.РФ» (677,5 млн руб., или 40% требований кредиторов).

Ирина Самойлова