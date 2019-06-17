Свердловский СКР возбудил дело после травмирования ребенка в аквапарке

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после травмированя малолетней девочки в аквапарке Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Название аквапарка в ведомстве не сообщили. По некоторым данным, речь идет об аквапарке «Лимпопо».

Инцидент произошел 15 июня. Следователи считают, что ребенок поскользнулся и ударился головой о твердую поверхность. С травмой головы его госпитализировали. «Сейчас СКР ведет расследование, выясняются ответственные за безопасность посетителей лица. Допрашиваются свидетели и выясняются обстоятельства случившегося»,— сообщили в СКР. Там добавили, что наказание по статье 238 УК РФ предусматривает штраф от 100 до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Екатерина Аверина