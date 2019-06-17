В Энгельсе бывший полицейский получил восемь лет колонии за взятки

В Энгельсе вынесен приговор бывшему сотруднику ДПС, которого обвинили в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Установлено, что 28 ноября 2016 года заместитель командира взвода ОРДПС ГИБДД МУ МВД РФ «Энгельсское» остановил автомобиль под управлением пьяного водителя и обещал за взятку в 35 тыс. руб. не привлекать его к ответственности. После получение денежных средств полицейский отпустил нарушителя. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности регионального главка.

Известно, что полицейский был уволен из органов в 2017 году, и сейчас отбывает наказание за получение взятки группой лиц, сопряженное с вымогательством (п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. руб., с лишением права занимать должности в органах власти в течение трех лет.

Марина Ковалева