В аэропорту Платов из камеры хранения вещдоков МВД украли телефон

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело из-за факту кражи вещественных доказательств в аэропорту Платов (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сказано в сообщении, 22 апреля при осмотре камеры хранения вещественных доказательств ЛО МВД России в аэропорту Платов не был найден мобильный телефон «Samsung Galaxy S7», ранее признанный вещественным доказательством по уголовному делу. Отмечается, что стоимость телефона составляет более 35 тыс. руб. Устанавливаются подозреваемые, им грозит до двух лет тюрьмы.

Кристина Федичкина