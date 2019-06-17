БК «Зенит» подписал контракт с игроком сборной Франции

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с 29-летним французским разыгрывающим Эндрю Альбиси. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Три предыдущих сезона баскетболист провел в составе «МораБанк Андорры», дойдя в этом году с командой до полуфинала Еврокубка. До этого игрок выступал за французские клубы «Париж-Леваллуа» и «Гравлин-Дюнкерк». В составе сборной Франции Эндрю Альбиси принял участие во всех квалификационных матчах Кубка мира-2019.

Срок соглашения с новичком и сумма контракта не уточняется.