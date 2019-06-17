Для регионального малого бизнеса впервые провели закупочную сессию с ПАО «Метафракс»

14 июня на форуме «Дни пермского бизнеса» впервые состоялась закупочная сессия ПАО «Метафракс» в рамках реализации региональной программы по промышленной кооперации крупного и малого бизнеса. Участие в ней приняли более 40 региональных компаний. Собравшиеся обсудили возможности малого бизнеса в крупных инфраструктурных проектах «Метафракса», а также заслушали актуальные предложения по решению задач компании для подрядчиков и субподрядчиков.

О возможностях ПАО «Метафракс» рассказал коммерческий директор Андрей Давыдов. По его словам, компания в закупках товаров и услуг руководствуется тендерной политикой: «Это оптимальный вариант работы по соотношению цены и качества. Поэтому при выборе поставщиков товаров и услуг мы ориентируемся на надежность и оптимальную цену». Также он сообщил, что «Метафракс» на данный момент сотрудничает с 849 региональными компаниями и 47 частными предпринимателями.

Кроме того, Андрей Давыдов подчеркнул, что сейчас «Метафракс» при поддержке региональных компаний реализует сразу несколько крупных инвестпроектов, часть из которых являются приоритетными: «В активной стадии реализации проект АКМ (комплекс «Аммиак – карбамид – меламин»), приступили к проектированию и реализации третьего агрегата по производству формалина и параформа, идет реконструкция цеха пентаэритрита. Кроме этого, существует жилищная программа, на которую мы выделили около 1 млрд рублей. При прочих равных мы отдаем приоритет местным компаниям и заинтересованы в их поддержке, ведь мы здесь живем и работаем».

Управляющий директор Корпорации ПСС Александр Редекоп считает, что закупочные сессии с крупными компаниями могут решить ряд проблем регионального малого бизнеса: «Для нас это возможность найти новые ниши, решить необычные для компании задачи, получить ценный опыт. Люди очень заинтересованы в получении новых компетенций, в создании того, чего еще не было».

«Закупочная сессия с компанией «Метафракс» – это первый шаг к системной работе крупного бизнеса и региональных поставщиков. Подобная системная работа организована с 2014 года, с подписания дорожной карты с ПАО «Газпром», а теперь и с ПАО «СИБУР-Холдинг», – рассказал директор Регионального центра инжиниринга Евгений Давыдов. – По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова до конца года мы должны увеличить количество подписанных дорожных карт до семи. В итоге мы должны в разы увеличить количество поставщиков товаров и услуг для крупного бизнеса со стороны малых региональных компаний».

В Министерстве промышленности Пермского края отметили, что сейчас в регионе 374 предприятия состоят в реестре промышленной кооперации. В частности, результатом промкооперации с ПАО «Газпром» являются достигнутые объемы закупок продукции предприятий Пермского края – в 2017 году они составили 8,95 млрд рублей, в 2018 году объем заказов увеличился до 9,26 млрд рублей, а в 2019-м планируется нарастить объемы поставок до 18,8 млрд.