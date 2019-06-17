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В Буденновске адвоката осудили за мошенничество

Буденновский городской суд приговорил адвоката к одному году восьми месяцам колонии общего режима за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Кроме того, осужденный 1,5 года не сможет работать адвокатом.

Суд установил, что адвокат адвокатской палаты Ставропольского края предложил обвиняемой по уголовному делу передать ему 1 млн руб. Обвиняемый обещал использовать эти деньги в качестве взятки, чтобы его подзащитной назначили наказание, не связанное с лишением свободы. Однако полученной суммой адвокат распорядился по своему усмотрению.

Дарья Голякова


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